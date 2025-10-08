8 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, yabancı plakalı kara yolu taşıtlarının Türkiye’deki faaliyetleri sırasında işledikleri kural ihlalleri nedeniyle uygulanacak idari para cezalarının kesilmesi, bildirilmesi, takibi ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Bu düzenlemeye göre, taşıtı kullanan kişinin uyruk farkı gözetilmeksizin, mevzuata aykırı hareket eden tüm yabancı plakalı kara yolu taşıtlarına yetkili kurumlar tarafından idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek. Bu tutanaklara ilişkin bilgiler elektronik ortamda anında sisteme aktarılacak. Belediyeler tarafından düzenlenen tutanaklar ise usulüne uygun olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sisteme girilecek.

İdari para cezalarının tahsilat bilgilerine, cezayı düzenleyen kurumlar Muhasebat Genel Müdürlüğü sisteminden ulaşabilecek. Ceza tebliğ edildiği takdirde, tebliğ tarihi de aynı sisteme işlenecek. Tebliğ edilmesine ve kesinleşmesine rağmen süresi içinde ödenmeyen cezalar ise, cezayı düzenleyen kurum tarafından ilgili vergi dairesine bildirilecek ve tahsilat bu yolla takip edilecek.

Cezalar, cezayı veren kuruma, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ya da yetkilendirilmiş banka ve PTT şubelerine ödenebilecek. Ayrıca hudut kapılarında banka veya kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek. Ceza tahsil edildiğinde, ilgili sürücü bilgilendirilecek; tebliğ edilmemiş cezalar, tahsilat anında tebliğ edilmiş sayılacak.

Tahsil edilen cezalarla ilgili bilgiler, cezayı kesen kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecek. Ayrıca, yabancı sürücülere düzenlenen ceza tutanakları ve varsa taşıtın yaptırımdan muaf tutulduğuna ilişkin belgeler Göç İdaresi Başkanlığı’na iletilecek.

Tebliğ edilip edilmediğine veya kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, tüm idari para cezaları gümrüklerdeki muhasebe birimlerine de ödenebilecek. Ancak, idari para cezası Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemine bildirilmişse, ceza tahsil edilmeden gümrük idaresi aracın yurtdışına çıkışına izin vermeyecek.

Son olarak, idari para cezasının hukuki dayanağı, itiraz süreci ve benzeri konularda yazılı veya dijital bilgilendirme yapılacak. Bu bilgilendirmelere ve kurumlar arası veri paylaşımına ilişkin detaylar, ilgili kurumlar arasında yapılacak protokollerle belirlenecek. Bu yönetmelikle birlikte, yabancı plakalı araçların denetimi, ceza süreçleri ve sınır kapılarındaki kontrol mekanizmalarının daha etkin ve merkezi bir yapıya kavuşması bekleniyor..