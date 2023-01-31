Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, iş yeri ve araç camları ile ağaç dalları buzla kaplandı.

Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışının ardından kent merkezleri beyaza büründü. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezi ve köylerde bugün de etkisini sürdürdü.