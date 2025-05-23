Kahramanmaraş Doğukent Anaokulu, öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla doğayla iç içe tasarlanmış yeni alanlarını hizmete açtı. Çocuk Köyü, Şelale, Kapalı Oyun Parkı, Hobi Bahçesi ve Kedi Evi gibi birçok alanın faaliyete geçmesiyle okul, öğrencilerine hem eğlenceli hem de eğitici ortamlar sunmaya başladı.

Doğayla bütünleşen bu projelerin, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimine olumlu etkiler sağlayacağı vurgulandı. Özellikle yeni açılan Kapalı Oyun Parkı, çocukların hava koşullarından etkilenmeden güvenli bir ortamda oyun oynamasına imkân tanıyacak. Bu alan sayesinde minikler, hem motor becerilerini geliştirecek hem de sosyal iletişimlerini güçlendirecek.

Ayrıca Hobi Bahçesi ve Kedi Evi gibi alanlarla çocuklara doğa sevgisi, hayvan dostluğu ve sorumluluk bilinci aşılanması hedefleniyor. Doğukent Anaokulu’nun bu yenilikçi yaklaşımı, velilerden ve eğitim çevrelerinden büyük takdir topladı.