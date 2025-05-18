Kaba inşaatları tamamlanan konutlarda örnek daire tamamlanarak kamuoyuna sunuldu.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve tamamı yıkılan eski Doğukent konutlarının yerine inşa edilen proje, şehrin en büyük konut dönüşüm çalışmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı bölgede Emlak Konut, yıkılan yapıların yerine modern ve dayanıklı konutlar inşa ediyor.

Bölgede yüzlerce iş makinesi ve çalışanla büyük bir şantiye faaliyeti sürdürülüyor. Kaba inşaatların ardından ince işçilik sürecine geçilirken, Emlak Konut yetkilileri projenin 2025 yılı sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Tamamlanan örnek daire, yapılacak konutların kalitesine dair ilk izlenimleri verirken, bölge halkı yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor.