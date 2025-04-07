Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre, kavga sırasında toplam 7 kişi aldıkları darbeler sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden jandarma ekipleri, kavgayı kontrol altına alarak müdahale etti. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik tarafından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler A:A. ile Ö.B olarak bildirildi.

Bu sert çatışmanın ardından, bölgedeki güvenlik önlemleri artırılarak, benzer olayların yaşanmaması için çalışmalar devam ediyor.