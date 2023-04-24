Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oldu, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği yaşandı.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, otoyolların İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bulunan Bolu Dağı, Kaynaşlı, Beyköy, Hatıplar, Küçük ve Büyük Melen, Gölyaka, Gümüşova Rampaları ile Yeşilyayla mevkilerinde trafik durma noktasına geliyor.

Sabah saatlerinde akıcı şekilde ilerleyen trafik akşam saatlerinde daha da yoğunlaştı.

Yolda arıza yapan araçlar veya hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman duran trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk yaşıyor.

Karayolları ve polis ekipleri güzergahta emniyet şeridinin kapanmaması için sürekli ring halinde görev yaparak sürücüleri uyarıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda akıcı yoğunluk

Sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise ulaşım normalin üzerinde yoğun akışla ilerliyor.

İstanbul'a girişlerin yapıldığı otoyolda Kocaeli'den başlayan trafik yoğunluğu, gecenin ilerleyen saatlerine rağmen Kurnaköy gişelerine kadar uzandı.

Araçlar, trafikte güçlükle ilerledi.

Bekirdere rampasında güçlüklü ilerleniyor

Anadolu Otoyolu'nda ise İzmit gişeleri ile Bekirdere rampasında kalan bölümde araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul yönüne giden araçların yoğunluğu, D-100 kara yolunda da trafik akışının yavaşlamasına neden oluyor. Şehir merkezi geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Mengen kesiminde yoğunluk

Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Zonguldak-Ankara yolunun Mengen kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

Kocaeli'den geçen şehirlerarası yolların İstanbul yönünde yer yer araç kuyrukları oluşmaya başladı.

İzmit gişelerinde akıcı yoğunluk

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit gişeler mevkisinde akıcı yoğunluk gözleniyor. Tünellerde hız limitinin saatte 90 kilometreye düşmesi nedeniyle T5 tüneli girişinde yavaşlayan araçların neden olduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eseler mevkisine kadar uzanıyor.