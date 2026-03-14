Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye birim müdürlerinin de katıldığı programda spor camiasının farklı branşlarda faaliyet gösteren temsilcileriyle samimi sohbetler gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar buluşmasında Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu aynı sofrada paylaşıldı.

Spor Camiası Aynı Sofrada Buluştu

Heyecan Bahçesi’nde düzenlenen iftar programı, amatör spor kulüplerinin temsilcilerini bir araya getiren önemli bir buluşma oldu. Farklı branşlarda faaliyet gösteren kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcuların katıldığı programda sporun toplumdaki yeri ve spor kulüplerinin şehir hayatına kattığı değerler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program boyunca spor camiasının temsilcileriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, sporcular ve kulüp yöneticileriyle sohbet ederek görüş ve önerileri dinledi. Amatör spor kulüplerinin yürüttüğü çalışmaların hem gençlerin gelişimi hem de spor kültürünün yaygınlaşması açısından önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Gençlerin Spora Yönelmesi ve Şehrin Spor Vizyonu Ele Alındı

İftar programında gençlerin spora teşvik edilmesi, amatör spor kulüplerinin yürüttüğü faaliyetler ve spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar da gündeme geldi. Sporun gençler için yalnızca bir aktivite değil; disiplin, dayanışma ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandıran önemli bir alan olduğuna dikkat çekildi.

Bununla birlikte amatör spor kulüplerinin şehrin spor alanındaki gelişimine katkı sunduğu, yerel sporcuların yetişmesine vesile olduğu ve kentin spor alanında adından söz ettirmesinde önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Spor kulüplerinin ortaya koyduğu çalışmalar sayesinde şehrin farklı branşlarda başarı elde ederek spor alanında sesini duyurmasının büyük bir değer taşıdığı ifade edildi.

Amatör Spor Kulüplerine Destek Mesajı

Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, amatör spor kulüplerinin gençlerin hayatına dokunan önemli yapılar olduğunu belirterek sporun gelişimine katkı sunan kulüp yöneticilerine, antrenörlere ve sporculara teşekkür etti. Yerel yönetim olarak sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden Akpınar, gençlerin sporla buluşmasının sağlıklı nesiller yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Heyecan Bahçesi’nde düzenlenen iftar programı, spor camiasının temsilcilerinin bir araya geldiği sıcak ve samimi bir atmosferde sona erdi. Programın sonunda spor kulübü temsilcileri ve sporcular, organizasyon dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’a teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.