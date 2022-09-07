Bu yıl 8 ayda yurt dışından 9 milyonun üzerinde turistin tatil yaptığı Antalya, ünlü plajları, şelaleleri, antik kentleri, mağaraları ve müzelerinin yanı sıra spor, sağlık, kongre ve düğün turizmi imkanlarıyla dört mevsim konuklarını ağırlıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler, hem ünlü sahillerde denize girme, güneşlenme hem de geçmişte önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan 50'den fazla antik kenti ziyaret etme imkanı buluyor.

Konuklarına eşsiz güzellikler sunan ve lüks tesisleriyle fark yaratan Antalya'da, 920'si Bakanlık belgeli olmak üzere 2 bin 575 tesis, 635 bin yatak kapasitesi bulunuyor.

Deniz turizminin yanı sıra kültür, sağlık, spor, kongre, düğün, kamp ve karavan turizmi potansiyeliyle öne çıkan Antalya, yılın 12 ayı turist çekiyor.