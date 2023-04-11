Çeşitli Etkinlikler Gerçekleştirmek Üzere Konteyner Kente Gelen Jandarma Trafik Ekiplerini Fark Eden Ve Onlara Büyük İlgi Duyan Down Sendromlu Ahmet Bir An Olsun Yanlarından Ayrılmadı.

Ahmet’in İlgisine Duyarsız Kalmayan Jandarma Ekipleri Ekip Arabasıyla Ahmet’i Konteyner Kent İçerisinde Gezdirerek Sirenler Çaldı Ve Anonslar Yaptırdı.

Ahmet’in O Anları Ve Yüzündeki Mutluluğu İse Görülmeye Değerdi.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Timurbanga Ailesi İse Jandarma Ekiplerine Bu Duyarlı Davranışları İçin Teşekkür Etti.