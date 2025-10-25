Uzun yıllar boyunca Fanatik gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve Türk spor medyasına büyük katkılar sunan Faik Çetiner geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

Çetiner, 1956'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti.

1994 yılında Kanal 6 ekranlarında Bizim Stadyum isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.

Son olarak Faik Çetiner Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu. 2023 yılında kalp krizi geçiren ve by-pass ameliyatı olan Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti.