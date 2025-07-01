Düğün İstemeyen Koca Tam Kusurlu Sayıldı

Dava dosyasına göre, 10 Haziran 2021’de resmi nikahla evlenen kadın, düğün tarihi için girişimlerde bulunduğunu ancak erkek tarafının çeşitli bahanelerle düğün yapmaktan kaçındığını ifade etti. Kadın ayrıca eşinin aşırı kıskanç davranışları ve hakaretleri nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek boşanma ve 100 bin lira manevi tazminat talep etti.

Koca ise düğünden kaçınmadığını savunarak, karşı tarafın aynı özeni göstermediğini öne sürdü ve 30 bin lira manevi tazminat istedi.

Mahkeme ve Yargıtay Kararı

Bucak 2. Aile Mahkemesi, erkeğin düğün merasimini ağırdan alması ve kıskanç tavırları nedeniyle "tam kusurlu" olduğuna hükmederek boşanma kararı verdi. Mahkeme ayrıca kocanın, kadına 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını usul ve yasaya uygun bularak istinaf başvurusunu reddetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını onayarak, kocanın tam kusurlu olduğu yönündeki kararı kesinleştirdi.