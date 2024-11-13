Çin'in birçok yöresindeki örf ve adetlere göre birçok ebeveyn, kızları evlenince çeyiz olarak bol miktarda altın ve gümüş hazırlar. Bir gelinin düğün gününde ne kadar çok altını varsa, bu onun anne ve babasının şımarıklığını ve sevgisini o kadar gördüğünün ispatı niteliğindedir.

Çin'in Guangdong eyaletinin Foshan kentindeki bir düğünde tepeden tırnağa altınlarla kaplı görüntüsü görenleri şaşkına çevirmeye yetti. Fotoğrafta, altın bileziklerin yüzünün tamamının kapladığı görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gelinin altın yığınında boğulabileceğinden endişelendiğini söyledi.

PHOTOSHOP İDDİALARI GÜÇLENDİ

Fotoğraflarda bulunan altınların photoshop olduğu iddia edildi. Gelin, o gün boynuna taktığı toplam 60 bileziğin bulunduğunu da medyayla paylaştı. Gelinin altınları boynundan çıkarttıktan sonra güzelliği ise görenleri kendisine hayran bıraktı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yürüyen kuyumcu dükkanı gibi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bu kadarı fazla değil mi?" yorumunu yaptı.