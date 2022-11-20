Eğitim öğretimi destekleyici kursların yanı sıra sosyal aktivite alanlarıyla da dikkat çeken Dr. Cafer Tatlıbal Gazipaşa Gençlik Merkezi, gençlerle dolup taşıyor.

Çeşitli eğitim kurslarına katılan öğrenciler, dinlenme zamanını da sosyal aktivite ile değerlendiriyor.

Merkez içerisinde bulunan Playstation oyun odası ve masa tenisi alanında vakit geçiren gençler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a kendilerine sunduğu imkan için teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da gençlik merkezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak: “Bölgenin en büyüğü olma özelliği taşıyan bu gençlik merkezimiz gençlerimizle dolup taşmaktadır. Eğitim alanlarının tam ortasında bulunan bu gençlik merkezimiz de gençlerimiz tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Şuanda çeşitli kurs ve aktiviteler bu merkezimizde icra edilmektedir. Gençlerimize büyük önem verdiğimizin altını çizmek istiyorum. Onların ihtiyaçlarını gözeterek projeler yapıyoruz.” dedi.