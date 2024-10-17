Programa Dulkadiroğlu Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler yoğun katılım gösterdi.

Bilim şenliğinde öğrenciler hem eğlenip hem de bilimle ilgili farklı deneyimler yaşadılar.

Açılış konuşmalarında, bilimsel etkinliklerin öğrencilere sağladığı katkılara dikkat çekilerek, bu tür projelerin eğitimdeki önemine vurgu yapıldı.

Şenlik boyunca öğrenciler çeşitli bilimsel deneyler, atölye çalışmaları ve projelerle eğlenceli bir öğrenme ortamı yaşadı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu