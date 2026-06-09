Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde başlatılan asfalt seferberliği tüm hızıyla devam ederken, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar Dulkadiroğlu’nda da yoğun şekilde sürdürülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yavuz Selim Mahallesi’nde çok sayıda cadde ve sokak yeni asfaltına kavuşuyor.

Deprem sonrası altyapı yatırımlarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, mahallede ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım imkânı sunmak için gece gündüz sahada görev yapıyor.

Çok Sayıda Sokakta Asfalt Serimi Tamamlandı

Yavuz Selim Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 73006, 73008, 73010, 73013, 73014, 73015, 73016, 73019, 73021, 73022, 73023, 73024, 73026 ve 73030’uncu sokaklarda asfalt serimi tamamlanarak yollar vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler, mahallede 73033’üncü Sokak’ta asfalt serimine devam ederken, program dâhilinde 73050, 73052 ve 73053’üncü sokaklarda da asfalt çalışmalarına başlanacak.

Depremin İzleri Siliniyor

Özellikle deprem sonrasında gerçekleştirilen altyapı imalatları sırasında zarar gören yollar, sıcak asfalt uygulamalarıyla yenileniyor. Böylece hem yol kalitesi yükseltiliyor hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen toz, çamur ve ulaşım sorunları ortadan kaldırılıyor. Şehir genelinde sürdürülen asfalt seferberliğiyle birlikte birçok mahallede olduğu gibi Yavuz Selim Mahallesi’nde de ulaşım standardı önemli ölçüde yükseltilirken, vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.