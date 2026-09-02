Dulkadiroğlu Belediyesi, Bertiz bölgesinin tarımsal üretim gücünü artırmaya ve bölge halkının sosyal yaşamına katkı sunmaya yönelik iki önemli yatırımı Ağabeyli Mahallesi’nde hizmete açtı.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Bertiz Ceviz İşleme Tesisi yeni sezon için faaliyete alınırken, Beylik Pınarı Mesire Alanı da vatandaşların kullanımına sunuldu.

Programın ilk bölümünde Bertiz Ceviz İşleme Tesisi’nin yeni sezon açılışı gerçekleştirildi.

Bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan Bertiz cevizinin daha nitelikli şekilde işlenerek pazara hazırlanmasına katkı sağlayacak tesiste; cevizlerin dış kabuklarının soyulması, kurutulması, kalibre edilmesi ve boyutlarına göre sınıflandırılması işlemleri gerçekleştirilecek.

Bu süreçle birlikte üreticilerin hasat sonrasında yürüttüğü işlemlerin önemli bir bölümünün tek merkezde yapılması, ürün kalitesinin korunması ve cevizin pazara daha düzenli şekilde hazırlanması hedefleniyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte tesiste ürün kabul süreci de başlatıldı.

Açılış programında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Bertiz’in yaklaşık 22 mahalleden oluşan, bereketli toprakları ve üretim kültürüyle Kahramanmaraş’ın önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgede Kalaycı cevizi ve Maraş-18 olarak bilinen ceviz çeşitlerinin öne çıktığını belirten Başkan Akpınar, Kahramanmaraş’ta yıllık yaklaşık 30 bin ton ceviz üretildiğini ifade etti. Bertiz Ceviz İşleme Tesisi’nin üreticilerin işini kolaylaştırmasının yanı sıra ürünün katma değerini artırmayı ve Bertiz cevizinin marka değerini güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu Kooperatifi aracılığıyla Bertiz yaylalarında üretilen bal, peynir ve diğer yöresel ürünlerin de daha geniş pazarlara ulaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, ceviz işleme tesisinin bu sürecin önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı.

Deprem sonrası Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırılması sürecine de değinen Başkan Mehmet Akpınar, şehirdeki kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Özellikle üreticilerin ürünlerini daha kolay şekilde pazara ulaştırabilmesi için Bertiz bölgesindeki ulaşım güzergâhlarında da çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Programın devamında Ağabeyli Mahallesi’nde hayata geçirilen Beylik Pınarı Mesire Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Bölge sakinlerinin aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirebileceği alan, Bertiz’e yeni bir buluşma noktası olarak kazandırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bir taraftan üreticilerin emeğine değer katacak yatırımlar gerçekleştirirken diğer taraftan vatandaşların yaşamına katkı sağlayacak alanları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Akpınar, Bertiz Ceviz İşleme Tesisi ile Beylik Pınarı Mesire Alanı’nın Ağabeyli Mahallesi, Bertiz bölgesi, Dulkadiroğlu ve Kahramanmaraş için hayırlı olmasını diledi.

Ağabeyli Mahallesi’nde aynı gün hizmete açılan iki yatırımın, bir yandan Bertiz cevizinin işlenmesi ve pazarlanmasına katkı sağlaması, diğer yandan bölge halkının sosyal yaşamına yeni bir alan kazandırması hedefleniyor.