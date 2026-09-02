Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Mağralı Mahallesi, Mağralı Ökkeş Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Ö.S.P isimli şüpheli ruhsatsız tüfekle henüz bilinmeyen bir nedenle havaya 4 el ateş etti. İhbar üzerine harekete polis ekipleri, şüpheliyi olay sonrası kullandığı tüfekle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve ruhsatsız tüfek bulundurulması kapsamında işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.