Kahramanmaraş Metabilim Özel Öğretim Kursları tarafından, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı gösteren öğrenciler için Başarı ve Uğurlama Töreni düzenlendi.

Öğrencilerin üniversite yolculuğuna uğurlandığı gecede, elde edilen başarıların gururu ve mutluluğu bir arada yaşandı. Öğrenciler, öğretmenleri ve ailelerinin katıldığı törende, sınav sürecinde gösterilen emek ve özveriye vurgu yapıldı.

Geceye Metafoni Müzik Grubu da özel müzik performansıyla renk kattı. Öğrenciler ve davetliler, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşarken tören, başarıların kutlandığı anlamlı bir geceye dönüştü.

Metabilim Özel Öğretim Kursları tarafından yapılan açıklamada, her öğrencinin başarısında öğrencilerin azmi, öğretmenlerin emeği ve ailelerin desteğinin önemli bir payı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Her bir öğrencimizin başarısında emeğimiz, onların azmi ve ailelerinin desteği var. Hayallerine ulaşan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyoruz.” denildi.

Tören, öğrencilerin yeni eğitim hayatlarına uğurlanması, başarı dileklerinin paylaşılmasıyla ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.