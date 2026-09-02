150’den fazla mukaddes emanet, ziyarete açılacak
150’den fazla mukaddes emanet, ziyarete açılacak
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Kahramanmaraş'ta eşinin iflasının ardından evini ve ziynet eşyalarını satarak tarhana ve firik üretimine başlayan üç çocuk annesi Neşe Leblebici, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat depremlerine rağmen üretimden vazgeçmedi.

2019'da imalathane kuran Leblebici, depremde işletmesinin ağır hasar görmesinin ardından TKDK, DOĞAKA ve KOSGEB destekleriyle üretime yeniden başladı. İşletmesini büyüterek 3 şubeye ulaştı.

Yıllık 20 ton tarhana ve 15 ton firik üreten Leblebici, 5 kişiye istihdam sağlıyor. Şube sayısını artırmayı hedefleyen Leblebici, kadın girişimcilere kendilerine güvenerek devlet desteklerinden yararlanmaları çağrısında bulundu.

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