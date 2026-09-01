Kahramanmaraş Özel Atom Karıncalar Kreş ve Gündüz Bakımevleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt çalışmalarını sürdürüyor.

İki okuluyla okul öncesi eğitim alanında hizmet veren Atom Karıncalar Kreş ve Gündüz Bakımevleri, yeni eğitim döneminde çocukların akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyor.

Okul öncesi dönemin çocukların gelişimindeki öneminden hareketle hazırlanan eğitim programında, çocukların yaş gruplarına uygun çalışmalar gerçekleştirilecek. Program kapsamında ilköğretime hazırlık, yabancı dil, sanat ve yaratıcılık, bilim ve teknoloji ile Kur’an-ı Kerim alanlarında çeşitli eğitim ve etkinliklere yer verilecek.

Çocukların akademik becerilerinin yanı sıra sosyal yönlerinin ve yaratıcılıklarının da geliştirilmesi hedeflenirken, farklı ilgi alanlarını keşfetmelerine imkan sağlayacak etkinlikler de programda yer alacak.

Atom Karıncalar Kreş ve Gündüz Bakımevleri, çocukların güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamında gelişimlerini sürdürmelerini amaçlarken, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için kayıtlarını almaya devam ediyor.

Hazırlanan eğitim programıyla çocukların okul öncesi dönemde temel becerilerini geliştirmeleri, ilköğretime hazırlanırken aynı zamanda sosyal ve kişisel gelişimlerini güçlendirmeleri hedefleniyor.