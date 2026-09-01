Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sanayi Sitesi’nden Ağyar TOKİ konutları istikametine ulaşımı sağlayan yeni yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alevler yükseldi.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak kısa sürede otomobilden çıktı. Alevlerin hızla büyümesiyle araç kısa sürede alev topuna döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.