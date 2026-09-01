UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş, ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında kentte 12-20 Eylül tarihleri arasında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 1 Kasım 2025'te "Edebiyat Şehri" ünvanını alan kentte, festival süresince yazar ve şairlerin katılımıyla 10 ayrı edebiyat etkinliği düzenlenecek.

Festival kapsamında edebiyat etkinliklerinin yanı sıra geleneksel el sanatlarıyla ilgili faaliyetler, sergiler, konserler ve çalıştaylar da gerçekleştirilecek. Kentin yöresel lezzetleri de kurulacak lezzet duraklarında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kentte düzenlenecek etkinliklerle Kahramanmaraş'ın tarih, kültür, sanat, edebiyat ve gastronomi alanlarındaki değerlerinin ulusal ölçekte daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliklerini tanıtmak açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Festivale katkı sunmak amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Ünlüer, kentin UNESCO Edebiyat Şehri olması dolayısıyla şiir ve edebiyatın öne çıktığı kapsamlı bir program hazırladıklarını ifade etti.

Ünlüer, deprem sonrasında yeniden düzenlenen Ağustos Fuarı'nın ardından Kültür Yolu Festivali'ne de dahil olmalarının kentin normalleşme sürecinin göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Ünlüer, şöyle konuştu: "Kültür Yolu Festivali'ne üniversitelerimizin ve belediyelerimizin de katkı vermesi festivali daha da zenginleştirecek. Bu kapsamda mahalli konserler, şiir akşamları, edebiyat söyleşileri, şair ve yazar buluşmaları, defileler ve gastronomi değerlerimizin tanıtıldığı birçok etkinliğimiz olacak. Oldukça zengin bir süreç olacak." Kahramanmaraş'ın geçmişten bugüne farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli bir kültür şehri olduğunu belirten Ünlüer, "Bu birikimi festivalle hem ülkemizin hem de insanlarımızın bilgisine sunmuş olacağız. Bu festival bizim için çok değerli ve kıymetli olacak." dedi.

- Esnaf festivalden umutlu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı ve bakırcı Mustafa Tepebaşı da kentin festival ağına dahil edilmesinin tanıtım açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Festival kapsamında kente gelecek ziyaretçilere yöresel ürünleri, tarhanayı, dondurmayı, ceviz işlemeli sandığı ve bakır işlemeciliğini tanıtacaklarını belirten Tepebaşı, "Maraş'a özgü ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Festivalin hem kentimizin kültürel değerlerinin tanıtımına hem de esnafımıza ekonomik katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu. Tarihi Kapalı Çarşı'da Osmanlı çarığı üretip satan Murat Engizek de çarığı dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını belirterek, Kültür Yolu Festivali'nin bu açıdan önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Engizek, "İnşallah memleketimiz için hayırlı ve faydalı olur. Festivalin Kahramanmaraş'ın tanıtımına ve esnaflarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.