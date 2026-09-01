Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine son kez açtı.

Şehrin uzun yıllardır özlemle beklediği fuar geleneğini yeniden canlandıran Ağustos Fuarı, bu yıl da birbirinden renkli etkinlikleri ve yoğun ziyaretçi ilgisiyle Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına damga vurdu.

Çocuklar için hazırlanan birbirinden renkli oyun alanları, A’dan Z’ye pek çok ürünün ziyaretçilerle buluştuğu esnaf stantları, yöresel lezzetler ve günler boyunca binlerce kişiyi bir araya getiren konserler, fuar alanını adeta bir şenlik alanına dönüştürdü.

Sadece Kahramanmaraş’tan değil, çevre illerden gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği fuar, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle kentte büyük bir hareketlilik oluşturdu.

Yaklaşık 2 milyon 800 bin kişinin ziyaret ettiği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, hem esnafa sağladığı ticari hareketlilik hem de şehrin sosyal yaşamına kattığı renk ile Kahramanmaraş’ın önemli organizasyonlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Fuarın yeniden geleneksel hale getirilmesinde önemli bir rol üstlenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise fuarın sadece bir alışveriş alanı değil, aynı zamanda Kahramanmaraşlıların bir araya geldiği, hasret giderdiği ve şehrin kültürel değerlerini yaşattığı önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.

Başkan Görgel’in öncülüğünde yeniden hayat bulan Ağustos Fuarı, üçüncü yılında da ortaya koyduğu yoğun katılım ve renkli görüntülerle Kahramanmaraş’ın fuar geleneğinin geleceğe taşınabileceğini gösterdi.