Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kesintisiz şekilde sağlanması amacıyla yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle yeni yerleşim alanlarının gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan ulaşım ihtiyacına yönelik yeni güzergâhlar da bir bir hizmete sunuluyor.

Bu kapsamda şehrin batı mahallelerinden Kurtlar’da bulunan TOKİ Konutları’na ulaşımı kolaylaştıracak yeni güzergahta önemli bir aşamaya gelindi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede oluşturulan yeni güzergâhta zemin hazırlıkları tamamlandı.

Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ekipler tarafından yeni bulvarın sıcak asfalt serimine başlandı. Toplam 600 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde planlanan bulvar, baştan sona sıcak asfaltla kaplanıyor.

Genişliğiyle bölgenin ulaşım ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan yeni güzergâhın, yol standartlarının yükseltilmesine ve sürüş konforunun artırılmasına da katkı sağlaması hedefleniyor.

Asfalt seriminin tamamlanmasının ardından gerekli yol imalatlarının da gerçekleştirilmesiyle güzergâhın kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kurtlar TOKİ Konutları’na ulaşım sağlayan yol ağı önemli ölçüde güçlenecek.

Özellikle bölgede artan yerleşim ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak oluşan ulaşım ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacak yeni bulvar, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasına imkân tanıyacak.

Yeni güzergâh yalnızca Kurtlar TOKİ Konutları açısından değil, çevre mahalleler ve bağlantılı ulaşım aksları açısından da önem taşıyor. Bulvarın tamamlanmasıyla birlikte Önsen’e alternatif bir ulaşım güzergâhı da oluşturulmuş olacak.

Kahramanmaraş’ın batı kesiminde yeni yerleşim alanlarının gelişmesiyle birlikte ulaşım altyapısının da aynı doğrultuda güçlendirilmesi hedefleniyor. Kurtlar’da hayata geçirilen yeni bulvar da bu anlayış doğrultusunda bölgenin ulaşım kapasitesini artıracak yatırımlar arasında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte 600 metrelik yeni bulvar, Kurtlar TOKİ Konutları’nın ulaşımını rahatlatırken Önsen istikametinde de alternatif bir bağlantı noktası oluşturacak. Böylece bölgedeki ulaşım seçeneklerinin artırılması ve vatandaşların farklı güzergâhları kullanarak daha rahat ulaşım sağlayabilmesi amaçlanıyor.