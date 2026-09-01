Kahramanmaraş’ta hükümlülerin topluma kazandırılması ve infaz sürecinde kamuya fayda sağlayacak çalışmalarda yer almaları amacıyla yeni bir iş birliği hayata geçirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı arasında “Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Amacıyla Çalıştırılmasına Dair İş Birliği Protokolü” imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin infaz sistemi içerisinde topluma ve kamuya fayda sağlayacak çeşitli faaliyetlerde görev alacağını belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de protokol kapsamında ilk etapta 150 hükümlünün çalışma programından faydalanacağını açıkladı.

İhtiyaç olması halinde bu sayının artırılabileceğini belirten Görgel, uygulamanın hem belediye hizmetlerine katkı sağlaması hem de hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması açısından önem taşıdığını kaydetti.

İmzalanan protokolle birlikte hükümlülerin çalışma hayatına dahil edilmesi, kamu hizmetlerine katkı sağlamaları ve toplumsal yaşama daha güçlü şekilde adapte olmaları hedefleniyor.