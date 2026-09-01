28-30 Ağustos tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Uluslararası Capoeira Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Belçika, Azerbaycan, Finlandiya ve Brezilya başta olmak üzere farklı ülkelerden sporcuları bir araya getirdi.

Yaklaşık 70 sporcunun farklı yaş ve kilo kategorilerinde mücadele ettiği şampiyonada Kahramanmaraş’ı 8 sporcu temsil etti. Zorlu karşılaşmaların ardından Kahramanmaraş ekibi, organizasyonu 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayarak kentin capoeira branşındaki başarısını ortaya koydu.

Kahramanmaraş’a 5 Madalya

Şampiyonada Hayrunnisa Kalaycı, +18 yaş genç kızlar kategorisinde; Irmak Nur Özgül ise 15-16 yaş gençler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Alihan Kalaycı, -82 kilogram yetişkinler kategorisinde; Yağmur Şahin, 15-16 yaş gençler kategorisinde; Zeynep Boz ise 12-14 yaş minikler kategorisinde bronz madalya elde etti.

8 kişilik kafileyle şampiyonaya katılan Kahramanmaraşlı sporcuların kazandığı 5 madalya, kent adına capoeira branşında önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

“Kahramanmaraş’ın Adını Uluslararası Arenada Duyuracağız”

Grupo Internacional Mundo Capoeira Kahramanmaraş Temsilcisi Alihan Kalaycı, elde edilen derecelerin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Başarının düzenli ve disiplinli çalışmaların sonucu olduğunu ifade eden Kalaycı, sporcularıyla birlikte çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Şehrimize bu madalyaları kazandırdığımız için çok mutluyuz. Öğrencilerimizle birlikte antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kahramanmaraş’ın adını daha fazla duyurmak ve şehrimizi ulusal ve uluslararası platformlarda onurlandırmak için daha çok çalışacağız.” dedi.

Kalaycı ayrıca, farklı ülkelerden ve Türkiye’nin birçok kentinden sporcuların katıldığı şampiyonanın capoeira branşının gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Organizasyona katkı sunan Türkiye Temsilcisi Hızır Kul ve Capoeira Derneği Başkanı Güngör Doğanay’a teşekkür eden Kalaycı, böylesine kapsamlı bir organizasyonun sporcular açısından önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraşlı sporcuların Samsun’da elde ettiği 5 madalya, kentte capoeira sporunun gelişimi ve genç sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki yükselişi açısından dikkat çekici bir başarı oldu.