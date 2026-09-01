Sürücünün son anda dışarı atlayarak kurtulduğu olayda araç tamamen küle döndü.

Edinilen bilgilere göre olay, Sanayi Sitesi’nden Ağyar TOKİ konutları istikametine giden bağlantı yolunda meydana geldi. Yolda hareket halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını sağa çekip kendini dışarı atarak canını kurtardı.

İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Kısa sürede büyüyerek tüm aracı saran yangın nedeniyle otomobil adeta alev topuna döndü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, otomobildeki yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.