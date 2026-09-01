Kahramanmaraş’ın uzun yıllardır özlemle beklediği fuar geleneğini yeniden yaşatan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, son gününde de renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı.

Günler boyunca müzikten eğlenceye, alışverişten kültürel etkinliklere kadar pek çok farklı aktiviteye ev sahipliği yapan fuarda, son gün de hareketlilik hiç dinmedi.

Çocukların birbirinden renkli oyun alanlarında doyasıya eğlendiği, esnaf stantlarının ziyaretçilerle buluştuğu fuar alanında, gün boyunca düzenlenen etkinliklerle Kahramanmaraşlılar keyifli anlar yaşadı.

Kimi ziyaretçiler alışverişin tadını çıkarırken, kimi vatandaşlar etkinlik alanlarında vakit geçirdi. Çocukların neşesi, ailelerin mutluluğu ve fuar alanını dolduran kalabalık, kapanış gününe de adeta bayram havası kattı.

Şehrin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir renk katan Ağustos Fuarı, son gününde de Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisiyle karşılandı.