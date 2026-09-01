Kahramanmaraş’ta sosyal medyada paylaşılan motosiklet görüntüleri üzerine trafik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda sürücü tespit edilerek hakkında işlem uygulandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan ihbarı değerlendirerek görüntülerle ilgili araştırma başlattı.

Sivil trafik ekiplerinin çalışmaları sonucunda motosiklet sürücüsü M.M.Ç., 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Aslanbey Mahallesi 7081 Sokak üzerinde tespit edildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, aracı kamunun huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde kullandığı ve motosikleti en az bir elle kullanma kuralını ihlal ettiği belirlendi.

Tespit edilen 3 ayrı trafik ihlali nedeniyle sürücüye toplam 16 bin TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kurallara aykırı davranan sürücülere yönelik denetim ve çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.