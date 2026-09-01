Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, olası maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ve vatandaşların dijital dünyadaki risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda ekipler, Ağustos ayında KAFUM Fuar Alanı’nda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda kurulan SİBERAY standında vatandaşlarla bir araya geldi.

Standı ziyaret eden vatandaşlara; kumar bağımlılığı, yasa dışı bahis, bilinçli ve güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, kişisel verilerin korunması, sosyal medyanın hayata etkisi, sanal dünyadaki risk ve tehditler ile bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler tarafından ayrıca vatandaşlara konu başlıklarıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Bilgi yarışması düzenlendi.

SİBERAY standında vatandaşların ilgisini artırmak ve dijital güvenlik konusunda bilgilerini pekiştirmek amacıyla kiosk cihazı üzerinden bilgi yarışması da gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan vatandaşlar, siber güvenlik ve internet kullanımıyla ilgili soruları yanıtlayarak hem bilgilerini test etti hem de çeşitli hediyeler kazanma fırsatı buldu.



Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçların önlenmesine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının farklı alanlarda sürdürüleceğini bildirdi.