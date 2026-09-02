Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda seyir halinde bulunan otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, karayolunda ilerleyen otomobilin motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktaya çekerek durdurdu. Sürücü, ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor bölümünde başlayan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.