Zafer Mahallesi’nde ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

İzmir orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri rüzgârın etkisiyle yayılan yangının hızını kesmeyi başardı.

Yangın komuta merkezinden insansız hava aracıyla (iha) da takip edilen yangına gece görüşlü 4 helikopterle de destek verildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Gaziemir Ve Buca İlçeleri arasında dün çıkan orman yangınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)