Altın fiyatları, ons altın tarafındaki toparlanma ve küresel gelişmelerin etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Gram altın, dünkü düşüşün ardından yeniden yukarı yönlü hareket sergiliyor.

Gram Altın Fiyatı Güne Yükselişle Başladı

Dün ons altın fiyatındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,3 düşüşle 4.235 TL seviyesinden tamamladı. Ancak 6 Haziran 2025 Cuma sabahı itibarıyla altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Saat 09.30 itibarıyla gram altın yüzde 0,4 değer kazanarak 4.252 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 6.990 TL, Cumhuriyet altını ise 27.880 TL’den satılıyor.

Ons Altın Fiyatı Yüzde 0,3 Artışla 3.365 Dolar

Ons altın fiyatı, yeni güne yüzde 0,3 artışla 3.365 dolar seviyesinden başladı. Analistler, teknik açıdan ons altında 3.400 doların direnç, 3.340 doların ise destek seviyesi olarak öne çıktığını belirtiyor.

Trump-Musk Gerilimi Piyasalarda Risk İştahını Azalttı

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla CEO’su Elon Musk arasında yaşanan gerilim, küresel piyasaları etkiledi. Musk’ın ABD Kongresi’ndeki vergi indirimi tasarısını sert şekilde eleştirmesi sonrası ikili arasındaki tansiyon yükseldi. Bu durum, piyasalarda risk iştahını törpüleyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Trump-Şi Görüşmesi: İyimserlik Gölgelendi

Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, ticaret savaşlarına dair umutları artırsa da, Trump-Musk çekişmesi bu iyimser havayı gölgeledi. Görüşmede, bazı ticaret başlıklarının sonraki temaslara bırakıldığı açıklandı.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, Çinli mevkidaşlarıyla "yakında belirlenecek bir yerde" bir araya geleceğini duyurdu.

Gözler ABD Tarım Dışı İstihdam Verisinde

Analistler, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda belirleyici olacağını ifade ediyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, büyümeye dair endişeleri artırdı. Bugünkü veri, ABD ekonomisinin seyri açısından kritik önemde görülüyor.

Jeopolitik Riskler Artıyor: Rusya'dan Kiev’e İHA Saldırısı

Jeopolitik cephede ise Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor. Rusya'nın insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Bu gelişmelerin de piyasalardaki güvenli liman talebini etkilediği ifade ediliyor.

Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Yurt İçi Piyasalar Kapalı

Bugün Türkiye'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla piyasalar kapalı. Ancak yatırımcılar, yurt dışı kaynaklı veri akışını ve gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Özellikle ABD istihdam raporu ve Avro Bölgesi büyüme verileri, altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.