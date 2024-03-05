Ünlü sanatçı Ebru Yaşar yeni şarkısı ‘Yoksun’ ile dünya müzik listesini salladı. Ebru Yaşar, bu listeye giren tek Türk oldu. Yaşar; Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B.'yi geride bıraktı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar yeni şarkısı ‘Yoksun’ ile kırılması zor bir rekora imza attı. Yaşar, Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile dijital platformlarda zirveye yerleşti. Yaşar, Youtube Music Charts listelerine giren tek Türk şarkıcı oldu. Yaşar, Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B.'yi geride bıraktı.

Ünlü müzik yapımcısı ve DMC Genel Müdürü Samsun Demir, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda: “Ebru Yaşar ve Siyam’ın düeti “Yoksun” YouTube Dünya Listesi’nde Cardi B ve Miley Cyrus gibi starları geride bırakarak 23. sıraya yükseldi. Ebru Yaşar son bir yılda YouTube’da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi” dedi.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar da, Demir’in paylaşımını alıntılayarak; “Müzik bi yolculuk …bu yolda bize eşlik eden tüm dinleyicileri çok sevdiğimi, aşkla şarkılarımı seslendirdiğimi bilmenizi isterim.. En iyilerine layıksınız” dedi.

Youtube Music Charts verilerinden yola çıkarak en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar yeni şarkısı ‘Yoksun’ ile dünya müzik listesini sallamaya devam ediyor. Yaşar, Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile ‘YouTube Dünya Listesi’nde Amerikalı rapçi Cardi B. ile pop şarkıcı Miley Cyrus gibi dünya starlarını geride bırakarak 23. sıraya yükseldi. Ebru Yaşar son bir yılda YouTube’da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi.