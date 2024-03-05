Kahramanmaraş’ta Doğan Ve Yine Kahramanmaraş’a Olan Borcunu Kurduğu şehrin bir markası haline gelen Marketler Zinciriyle Hizmet Sunarak ödeyen Akmansoy Market Yeni Gross Şubesini Açmak İçin Gün Sayıyor.

Haller Bölgesi Meyve Sebze Hali Yan Tarafında Vatandaşların Hizmetine Açmak Üzere Son Hazırlıkların Tamamlanmaya Devam Ettiği Akmansoy Gross Açılışa Özel 5. Geleneksel İrişkit Festivali Düzenliyor.

9 Mart Cumartesi Günü Saat: 14:00’da Açılışı Gerçekleştirilecek Olan Akmansoy Gross 5. Geleneksel İrişgit Festivaline Ev Sahipliği Yaparken Burada Birinciye 15 Bin 2. Ye10 Bin 3.Ye İse 5bin Tl Ödül Verilecek.

Akmansoy Market Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akmansoy Tüm Kahramanmaraş Halkını Açılışa Davet Etti.