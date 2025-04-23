1979 yılından bugüne de 23 Nisan'da tüm dünyanın çocukları Türkiye'de bayram sevinci ile kucaklaşıyor.

Türkiye, dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülke olma özelliğini taşıyor.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı gün olan 23 Nisan’ı tüm dünya çocuklarına armağan etmesiyle başlayan bu anlamlı gelenek, her yıl coşkuyla kutlanıyor.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105 yaşını kutluyoruz.

MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN TARİHÇESİ

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. Bu önemli gün, 1921 yılında “23 Nisan” adıyla Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de kabul edildi ve 2 Mayıs 1921'de yürürlüğe girdi.

KANUN ÇIKTI

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır."; ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." hükümleri yer alıyor.

1927 yılında ise Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), 23 Nisan’ı “Çocuk Günü” ilan etti.

Aynı yıl, Mustafa Kemal Atatürk’ün himayesinde ilk kez çocuk bayramı olarak kutlandı.

"GÖZÜM ARKADA KALMAYACAK"

Atatürk’ün “Bu bayramı onlara armağan edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak.” sözleri, bu bayramın çocuklara olan ithafının ne denli içten ve derin olduğunu gösteriyor.

ULUSLARARASI NİTELİK KAZANAN BAYRAM

1979 yılında UNESCO’nun “Çocuk Yılı” ilan ettiği dönemde 23 Nisan, uluslararası bir boyut kazandı.

1979'da ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan bu milli bayramda, dünyanın birçok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı.

BAYRAMI DÜNYA ÇOCUKLARI İLE PAYLAŞAN İLK VE TEK ÜLKE

Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmayı sürdürüyor.

Her yıl onlarca ülkeden gelen çocukların katılımıyla gerçekleşen kutlamalar, dünya çocuklarını Türkiye’de bir araya getiriyor.

Bu yönüyle 23 Nisan, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın çocuklarını kucaklayan bir bayram olma özelliği taşıyor.

1983 YILINDA İSMİ DEĞİŞTİ

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

TBMM ARŞİVİNDEN İLK 23 NİSAN KUTLAMALARI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yurt genelindeki ilk kutlamalarına ilişkin belgeler, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.

İLK KEZ KUTLANAN BAYRAM HEYECAN VE İLGİ UYANDIRDI

Belgeler arasında ilk kez kutlanan "Çocuk Bayramı" hakkında, Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanan 24 Nisan 1927 tarihli habere ait gazete kupürü de yer alıyor.

"Çocuk Bayramı Sevinçle Kutlandı" manşetiyle basılan gazetede, ilk kez kutlanan Çocuk Bayramı'nın heyecan ve ilgi uyandırdığı belirtiliyor.

BAYRAM SEVİNCİ

Meclis arşivindeki 23 Nisan kutlamalarına ait çok sayıda fotoğrafta, ilk kez Çocuk Bayramı'na katılmanın heyecanını yaşayan miniklerin kıyafetleri ve bayram sevinci dikkati çekiyor.

GELECEK NESİLLERE UMUT VE SEVGİYLE

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların barış içinde, sevgiyle büyümesi için verilen bir mesaj olmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara duyduğu güvenin bir simgesi olan bu bayram, gelecek nesillere umutla bakılmasını sağlıyor.