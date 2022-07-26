Bahçecilik alanında dünyanın geleceğine yönelik fikirlerin, kültürel zenginliklerin ve projelerin sergilenmesinin yanı sıra düzenlendiği kenti küresel bir marka haline getiren Uluslararası EXPO, 2023 yılında Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in başarılı girişimleriyle Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde 2023 yılı için Kahramanmaraş’a kazandırılap EXPO 2023’e açıklandığı ilk günden bu yana başta kent halkı olmak üzere, Türkiye’den birçok şehir yoğun ilgi gösterirken, Rekreasyon Alanı’nda hummalı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Öte yandan ise EXPO 2023’ün uluslararası katılımcı ülke sayısını artırmak için Başkan Mahçiçek öncülüğünde ziyaretler devam ederken, geçtiğimiz günlerde Gürcistan Batum’da kurulan temaslar sonuç verdi. Gürcistan Devleti’nden yetkililer EXPO 2023’e, dünyanın en eski, en büyük ve en çok bitki çeşitliliğine sahip Batum Botanik Bahçesi ile katılacaklarını bildirmişti. Bu kapsamda Gürcistan ve Tarihi Batum Botanik Bahçesi’ni temsilen Genel Direktör Iraklı Archaia, Bilim Müdürü Dr. Zurab Manvelidze ve Bitki Uzmanı Tengiz Tarieladze incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi. Başkan Hanefi Mahçiçek ile tanıtım filmi eşliğinde geniş kapsamlı toplantı yapan Batum Botanik Bahçesi yetkilileri, sonrasında ise EXPO 2023 Alanı’nı gezdi. Heyet, kentin iklim, toprak ve bitki örtüsünü inceledikten sonra Batum Botanik Bahçesi’nin minyatürünün nasıl kurulacağını kararlaştıracak.

“Batum Botanik Bahçesi, EXPO 2023’e anlam katacaktır”

İnceleme gezisi öncesinde heyetle bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Batum Botanik Bahçesi’ni EXPO 2023’de görmekten mutluluk duyacaklarını belirterek, “Gürcistan’daki Batum Botanik Bahçesi’nden yetkili kardeşlerimizi Kahramanmaraş’ımızda misafir ediyoruz. Kendileri önceki gün akşam şehrimize geldiler, bugün de EXPO 2023 ile ilgili çalışmalarımızı yapmaya başlıyoruz. Biz daha önce Gürcistan’da Batum Başkonsolosluğumuzu ziyaret ederek EXPO 2023 için resmi davetimizi iletmiştik. Bu anlamda kendileri de EXPO 2023 Rekreasyon Alanımızı yerinde görmek ve kuracakları bahçe ile ilgili düzenlemeleri yapmak için incelemelerde bulunacaklar. Bugün de Gürcistan heyetiyle kuracakları bahçe ile ilgili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Zaten öncesinde katılım noktasında kararlı bir cevap vermişlerdi, Batum Botanik Parkı’nı temsilen EXPO 2023’e katılacaklar. Değerli misafirlerimize şehrimize hoş geldiniz diyorum. Önümüzdeki hafta da Azerbaycan Büyükelçimiz gelecek ve böyle böyle uluslararası katılımcı sayısını artıracağız” dedi.

“Dünyanın 5 kıtası ve 9 iklim bölgesinden getirilmiş 2 binden fazla bitki var”

Heyet adına konuşan Tarihi Batum Botanik Bilimsel Organizasyonu Genel Direktörü Iraklı Archaia ise Tarihi Batum Botanik Bahçesi ile ilgili bilgiler vererek, “Bizi güzel şehrinize davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Biz komşu ve dost Gürcistan ülkesini, Batum şehrini ve Tarihi Batum Botanik Bahçesini temsil etmek için buradayız. Konuşmamda, Biraz tarihi Batum Botanik bahçesinden bahsedecek olursam. Bu yıl 110 uncu kuruluş yılını kutlayan tarihi Batum Botanik Bahçesi dünyanın en eski bilimsel botanik organizasyonlarından birisidir. Bahçemizde dünyanın 5 kıtası ve 9 iklim bölgesinden getirilmiş 2000’den fazla ağaç ve yer örtücü bitki türü bulunmaktadır. Dünyanın başka hiçbir yerinde 110 hektar gibi dar bir alanda bu kadar çok bitki çeşitliliği bulunmamaktadır. Bu yönüyle bahçemiz dünyada eşsiz bir bahçedir. Bu teknik bilgilerin dışında bugün Türkiye’de de üretilen ve sofralarımızı süsleyen çay, kivi, mandalina, avakado, Japon hurması gibi birçok meyve yüzyıl önce ilk defa Batum Botanik Bahçesi’nde denenmiş ve bölgemize örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.

“İklim, toprak ve bitki örtüsünü inceleyip bahçemizi bu bilgilere göre tasarlayacağız”

Kahramanmaraş’ın iklim, toprak ve bitki örtüsünü inceleyerek çıkan sonuca göre bahçe tasarlayacaklarını dile getiren Archaia, tüm Kahramanmaraşlıları Tarihi Batum Botanik Bahçesi’ne davet ederek, “Bizler buraya EXPO 2023 için inşa edeceğimiz Gürcistan bahçesini yerini görmek ve bilgi almak için geldik. Buranın iklim, toprak ve bitki örtüsünü inceleyip bahçemizi bu bilgilere göre tasarlayacağız. Bu muhteşem projeden dolayı sayın başkanı ve tüm Kahramanmaraşlıları tebrik ederiz. Şunu bilmenizi isteriz ki komşunuz ve dostunuz Gürcistan EXPO 2023 Kahramanmaraş a katılacaktır ve Gürcistan’ı Tarihi Batum Botanik Bahçesi temsil edecektir. Bizler, Türkler ve Gürcüler dost ve komşu olmanın yanında iki ülke olarak, tüm bölgemize örnek olacak iyi ilişkilere sahibiz. Bu vesile ile bizde Sayın Başkanım sizi, tüm Kahramanmaraşlıları ve Türk halkını, güzel ülkemiz Gürcistan’a, Batum’a ve Tarihi Botanik Bahçemize davet ediyor aramızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Heyetler arası toplantılar devam ederken, Gürcistanlı yetkililer bir hafta boyunca Kahramanmaraş’ı gezecek.