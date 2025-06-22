Kaliforniyum Nedir? Değeri Neden Bu Kadar Yüksek?

Kaliforniyum (Cf), nükleer enerji ve altın arama teknolojilerinde kullanılan son derece nadir bir radyoaktif elementtir. Gram başına değeri milyonlarca doları bulan bu madde, yalnızca sınırlı sayıda laboratuvarda üretilebiliyor.

📌 Ele geçirilen 7,15 gram kaliforniyumun piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Kütahya'da Operasyon: Ayakkabının İçine Saklamış!

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tavşanlı yolu uygulama noktasında şüpheli hareketlerde bulunan bir aracı durdurdu. 43 ABP 651 plakalı araçta yapılan detaylı aramada, sürücü koltuğunun arkasına bırakılmış bir ayakkabının içinde plastik kapta gizlenmiş kaliforniyum maddesi bulundu.

Sürücü Gözaltına Alındı, Evinde Silah ve Mermi Bulundu

Şüpheli B.G. (31), kaliforniyumu yaklaşık bir yıl önce yolda bulduğunu iddia etti. Şahsın Yeni Mahalle’deki evinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 fişek daha ele geçirildi.

B.G. ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.