Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek yarıyıl tatilinde çocuklar için unutulmaz bir tiyatro gösterisi düzenledi. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mevlana İdris’in hikâyesinden sahneye uyarlanan “Dünyayı Kurtaran Çocuk” adlı tiyatro oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minik izleyicilerle buluştu. İki ayrı seans halinde gerçekleştirilen gösteride salonu dolduran çocuklar, tiyatronun büyülü atmosferinde keyifli dakikalar geçirdi. Gösteri boyunca kahkahalar eksik olmazken, çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı. Oyun, sadece çocuklar tarafından değil, onları etkinliğe getiren ebeveynler tarafından da büyük beğeni topladı. Çocukların tiyatroyla tanışmasına vesile olan etkinlik, hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle ailelerin takdirini kazandı. Gösteriyi izleyen aileler, çocuklarının yarıyıl tatilini daha verimli değerlendirmesi adına düzenlenen bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu belirtti.