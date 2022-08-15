İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bir fabrika inşaatında çalışan işçiler arasında, iddiaya göre, duş sırası sebebiyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yunus B., Yusuf B., İbrahim B. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi bıçaklama ve darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.