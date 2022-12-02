Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.49'da yaşanan sarsıntı, 10,78 kilometre derinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.49'da yaşanan sarsıntı, 10,78 kilometre derinde kaydedildi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P