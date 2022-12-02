Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.49'da yaşanan sarsıntı, 10,78 kilometre derinde kaydedildi.