Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, iki yıl önce mobil göç araçlarıyla kimlik kontrollerine başladıklarını hatırlatarak o dönemde kimlik sorulan her 4 kişiden yaklaşık 3'ünün düzensiz göçmen olduğunu belirtti.

Yerlikaya, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetim ve operasyonlar düzenlendiğine değinerek, bu kapsamda 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, 509 düzensiz göçmenin ve 27'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu