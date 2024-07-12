6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 76 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı, Ebrar Sitesi K Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, tutuksuz sanıklar Lütfi T. ile Hüseyin N. ile müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Nebi K. ile firari sanık Mustafa T. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, 75 kişinin ölümüyle açılan davaya ek olarak hazırlanan 1 ölü ve 3 yaralıya yönelik ek iddianameyi kabul etti.

Başka suçtan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ise binaların yapımında 1 mimar ile 5 mühendisin görev aldığını kaydetti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin N'nin isim benzerliğinden dolayı dosyaya girdiğinden dolayı dosyasının tefrik edilmesine, kooperatif yöneticiliği yapan Hüseyin N'nin tespit edilerek Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, dosyanın jeoloji mühendisi, mimar ve inşaat mühendisliği alanında uzmanların bulunduğu yeni bir bilirkişi heyetine tebliğ edilmesine, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.