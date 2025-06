Türk edebiyatında derin izler bırakan üç önemli ismi; Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlana İdris Zengin, vefat yıl dönümlerinde özlem ve rahmetle anılıyor. Duygu yüklü dizeleriyle, toplumsal meselelere duyarlılıklarıyla ve özgün anlatım tarzlarıyla hafızalara kazınan bu üç edebiyatçı, geride bıraktıkları eserlerle yaşamaya devam ediyor.

Modern Türk şiirinin en özgün isimlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu, 7 Haziran 1987 tarihinde henüz 46 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Hem çocuk edebiyatında hem de şiirde bıraktığı etkilerle nesiller boyunca okunan Zarifoğlu, "Yedi Güzel Adam" arasında yer alarak edebiyatımızda müstesna bir yere sahip oldu.

Toplumsal meseleleri hicivle yoğuran ve halkın sesi olmayı başaran usta şair Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde aramızdan ayrıldı. “Mihriban” şiiriyle gönüllerde taht kuran Karakoç, siyasi ve sosyal eleştirileriyle halk edebiyatının çağdaş temsilcilerinden biri oldu.

Çocuk edebiyatına getirdiği derinlik ve samimiyetle tanınan Mevlana İdris Zengin ise 7 Haziran 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Kendine özgü dili, felsefi bakışı ve çocuklara dokunan hikayeleriyle kısa sürede çok sayıda okura ulaşan Zengin, edebiyat dünyasında farklı bir soluk olarak iz bıraktı.

Her biri farklı bir kuşağa seslenen ve Türk edebiyatına önemli katkılar sunan bu üç kıymetli yazar, aynı gün vefat etmiş olmalarıyla da dikkat çekiyor. Vefatlarının yıl dönümünde; kaleme aldıkları her mısra, her hikâye ve her düşünceyle yâd ediliyorlar.