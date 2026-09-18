Edirne’nin Keşan ilçesinde evinde şüpheli şekilde ölü bulunan yaşlı adamın katil zanlısı, polisin titiz çalışması sonucu kısa sürede ele geçirildi. Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evde 21 Ağustos tarihinde meydana gelmişti.

Evinde Ölü Bulunmuştu: Otopsi Raporu Gerçeği Ortaya Çıkardı

Alınan bilgilere göre, 86 yaşındaki M.E.K., evinin yatak odasında ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan ilk incelemelerde ölüm şüpheli bulunurken, M.E.K.'ye yapılan otopsi işleminde vücudunda darp izlerine rastlandı.

Çelişkili İfadeler ve Teknik Takip

Otopsi raporunun ardından soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün 66 yaşındaki eşi M.K.'nin emniyette verdiği ifadelerdeki çelişkileri fark etti. Soruşturma "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla genişletildi.

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibe aldığı şüpheli kadının, bir süre sonra cep telefonunu kapatarak kaçma girişiminde bulunabileceği değerlendirildi.

Yunanistan Sınırına Kaçarken Yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, şüpheli M.K. Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde saklandığı yerde yakalandı.

Gözaltına alınan yaşlı kadın, sağlık kontrolü için Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.