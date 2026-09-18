Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İspanya Süper Kupası Tanıtım Toplantısı'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, organizasyonda mücadele edecek takımları değerlendirirken taraftarını olduğu ekibi de açıkladı.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad Mücadele Edecek

Toplantı sonrasında İspanya Süper Kupası'nın heyecanına dikkat çeken Bilal Erdoğan, turnuvada dünya devleri olan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad’ın kozlarını paylaşacağını belirtti.

"Arda’dan Dolayı Real Madrid"

Basın mensuplarının "Hangi takımı destekliyorsunuz?" şeklindeki samimi sorusuna samimi bir yanıt veren Erdoğan, İspanyol devinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'i vurguladı. Erdoğan, kupada tarafını net bir şekilde belli ederek, “Arda’dan dolayı Real Madrid” ifadelerini kullandı.