Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takipler sonucunda, Suriye uyruklu 39 yaşındaki B.A.'nın terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgüt bünyesinde faaliyetlere katıldığı belirlendi.

Adrese Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Şüphelinin kimliğini ve saklandığı adresi netleştiren jandarma ekipleri, harekete geçerek belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen B.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Nöbetçi Hakimlikçe Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.