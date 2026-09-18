Sivas'ın Zara ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda çobanlık yaparak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Abdullah Dindar, kırsal alanda görev yaptığı sırada beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Aniden Önüne Çıkan Ayının Hedefi Oldu

Edinilen bilgilere göre, yaylada bulunduğu sırada aniden karşısına çıkan vahşi bir ayının saldırısına uğrayan Dindar, kurtulmaya çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşadığı şokun ardından çevreden yardım istemeyi başaran çobanın ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çoban, zorlu coğrafi koşullar ve acil durum göz önüne alınarak ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Abdullah Dindar'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.