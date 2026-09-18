Türkiye genelinde vatandaşları ve yabancı uyruklu kişileri hedef alan uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı şebekelerine karşı tarihin en kapsamlı operasyonlarından biri gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basıldı.

Uluslararası Ağ ve 40 Çağrı Merkezine Baskın

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İnterpol Genel Sekreterliğinin desteğiyle yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, suç şebekesinin haritası çıkarıldı. Yürütülen çalışmalarda Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında:

25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tek tek tespit edildi.

Söz konusu çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin istihdam edildiği belirlendi.

174 Şüpheli Yakalandı, Milyarlık Vuruna Tedbir

Delillerin toplanması ve suç faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla mesai saatinin başlamasıyla birlikte eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 174 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına da hızlıca el konuldu. Buna göre;