Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) ev ve iş yeri satın alan vatandaşlar için uzun süredir beklenen indirim kampanyası resmi olarak açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hak sahiplerine önemli bir ödeme kolaylığı sunulduğunu müjdeledi.

Bakan Kurum'dan Açıklama: "Yüzde 25 İndirim Yapacağız"

Bakan Murat Kurum yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız" ifadelerine yer verdi. Kampanya, borcunun tamamını kapatamayacak durumda olan ancak bir kısmını ödemek isteyen vatandaşlar için de büyük bir fırsat sunuyor.

Kampanyanın Detayları ve Şartları Nelerdir?

Paylaşılan bilgilere göre, indirim kampanyasından faydalanmak isteyen hak sahiplerinin dikkat etmesi gereken kritik şartlar bulunuyor:

Kısmi Ödeme Kolaylığı: Borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödemek isteyen hak sahipleri de aynı oran olan yüzde 25 indirim imkanından yararlanabilecek.

Taksit Sınırı: Kampanyadan yararlanabilmek için konut ve iş yeri alıcılarının geri ödeme taksitlerinin başlamış olması ve kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 aydan az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamayacak.

Son Tarih: 22 Eylül - 19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyenler, gayrimenkul satış işlemlerini gerçekleştirdikleri yetkili bankalara başvurarak ödemelerini yapabilecek. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak işlemlerde indirim oranı geçerli olmayacak.